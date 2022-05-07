موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد 5 جويليه 1962، مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين الأهلي المصري، ووفاق سطيف الجزائري، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022.

الأهلي حسم مباراة الذهاب لصالحه برباعية دون رد في القاهرة، ووضع قدمًا ونصف في نهائي البطولة، وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة على آمل تحقيق البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

على الجانب الآخر وفاق سطيف، يحتاج إلى مجهود كبير للعبور إلى النهائي المرتقب، وسيتسلح بعامل الأرض والجمهور لتحقيق تلك المعجزة، التي قد تبدو مستحيلة نظريًا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة وفاق سطيف والأهلي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الإياب هو السبت 14 مايو 2022 على 5 جويليه 1962.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت الجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.