موعد مباراة هولندا ضد أيرلندا الشمالية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة هولندا ضد أيرلندا الشمالية وذلك في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبة 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يحل منتخب هولندا ضيفاً على منتخب أيرلندا الشمالية باستاد ويندسور بارك يوم السبت 16 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

استطاع المنتخب الهولندي أن ينتصدر المجموعة الثالثة منذ أكثر من جولة، وعززها بانتصاره الآخير على منتخب روسيا البيضاء ليستمر في الصدارة برصيد 15 نقطة، مُتقدماً على منتخب ألمانيا بفارق المواجهات المُباشرة.

على الجانب الآخر يحتل منتخب أيرلندا الشمالية المركز الثالث برصيد 12 نقطة، آي بفارق ثلاث نقاط فقط عن كلٌا من الطواحين الهولندية والماكينات الألمانية، ولذا فتُعد هذه المباراة هي الأهم بالنسبة للمنتخب الأيرلندي لمُقارعة الكبار على التأهل.

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استطاع المنتخب الهولندي أن ينتصر في لقائه مع فريق شمال أيرلندا في الجولة السابعة بنتيجة (3-1)، فهل يستطيع الطواحين الهولندية تحقيق النصر الذي يؤهلهم مباشرة إلى كأس الأمم الأوروبية 2020؟.. لا نعلم ولكن في هذا الموضوع سنستعرض معكم موعد مباراة منتخب هولندا ضد منتخب أيرلندا الشمالية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة هولندا ضد أيرلندا الشمالية والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أيرلندا الشمالية - هولندا ويندسور بارك السبت 16 نوفمبر 2019 ،

19 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية سيمون مارتشينياك 2 beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب هولندا

لا توجد إصابات في صفوف منتخب هولندا، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة أيرلندا الشمالية ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبة 2020.

سيعتمد المدرب رونالد كومان على طريقته المعتاد عليها في المباريات السابقة، وسيدفع بالثنائي القوي فيرجيل فان دايك وماتياس دي ليخت في قلب الدفاع، وسيتحمل مسؤولية هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي ممفيس ديباي، ستيفن بيرجوين، ريان بابل.

التشكيل | 4-3-3

ياسبر سيليسين

دالي بليند - فيرجيل فان دايك - ماتياس دي ليخت - دينزل دومفريس

مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم - فرينكي دي يونج

ريان بابل - ممفيس ديباي - ستيفن بيرجوين

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب أيرلندا الشمالية

لا توجد غيابات في صفوف منتخب أيرلندا الشمالية بسبب الإصابة أو الايقاف، وسيدخل مايكل أونيل مدرب المنتخب الأيرلندي بطريقة (4-1-4-1) ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-1-4-1