موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يواصل ليفربول رحلة مطاردة مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن أجل العودة إلى الصدارة من جديد، يحل ضيفًا على نيوكاسل يونايتد في افتتاح الجولة 35 من منافسات البطولة.

ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويدخل "الريدز" المباراة بمعنويات هائلة، بعد الفوز على إيفرتون في الجولة الماضية في "ديربي الميرسيسايد" بهدفين دون رد، ثم التفوق على فياريال الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنفس النتيجة.

أما نيوكاسل يونايتد، فيعيش فترة مميزة تحت قيادة مدربه إيدي هاو، بعد أن كان الفريق يعاني في مناطق الهبوط بداية الموسم.

نيوكاسل تمكن من تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي، ويملك في رصيده الآن 43 نقطة محتلًا المركز التاسع.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد؟

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد هو يوم السبت 30 أبريل 2022 على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نيوكاسل يونايتد - ليفربول السبت 30 أبريل 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium سانت جيمس بارك

التشكيل المتوقع لليفربول

An emphatic performance against Saturday's opposition back in 2013 🔥 #NEWLIV pic.twitter.com/754LmxNpcZ — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - جو جوميز - ألكساندر أرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون

محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا

التشكيل المتوقع لنيوكاسل يونايتد

التشكيل | 4-3-3

مارتن دوبرافكا

إيميل كرافث - جمال لاسيليس - دان بيرن - مات تارجت

برونو جيمارايش - جونجو شيلفي - جو ويلوك

ميجيل ألميرون - جويلينتون - سان ماكسيمان