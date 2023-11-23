ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، يحل تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل على ملعب "سانت جيمس بارك" معقل "الماجبايز".
نيوكاسل يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات لكنه يصطدم بالتعافي مؤخرًا الذي حدث لتشيلسي الذي نجح في جمع 4 نقاط من مباراتي توتنهام ومانشستر سيتي.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..
ما هو موعد مباراة نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟
موعد مباراة نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب "سانت جيمس بارك".
وتبدأ المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.
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ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.
هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|نيوكاسل - برشلونة
|السبت 25 نوفمبر 2023
17:00 مصر
18:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|سانت جيمس بارك
التشكيل المتوقع لنيوكاسل
من المتوقع أن يدخل المدرب إيدو هاو المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-2-4
نيك بوب
ليويس هال - جمال لاسيليس - فابيان شار - كيران تريبيير
شون لونجسستاف - برونو جيمارايش
جويلنتون - ميجيل ألميرون - جوزيف ويلوك. -أنتوني جوردون
التشكيل المتوقع لتشيلسي
من المتوقع أن يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-2-4
روبرت سانشيز
مارك كوكوريلا - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ريس جيمس
إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو
رحيم ستيرلينج - كول بالمر - كونور جالاجير - نيكولاس جاكسون