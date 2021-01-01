موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

انتزع النادي الملكي صدارة جدول الدوري من غريمه التقليدي النادي الأهلي بعد أن تعادل الأحمر في مباراة الجولة الماضية أمام البنك الأهلي، وارتفع رصيد الفارس الأبيض إلي 19 نقطة بعد الفوز على الجونة بهدف مقابل لاشيء، في نفس الجولة.

وأحرز الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب أوباما من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس إسلام طارق في الدقائق الأولى من عمر المباراة، ولسان حاله ليس عاشور فقط من يطلق القذائف بين صفوف النادي الأبيض.

وفي ظل هذه المنافسة الشرسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، يخوض الزمالك مباراته أمام أسوان في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز .

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وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد أسوان والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وأسوان؟

موعد مباراة الزمالك وأسوان هو يوم السبت 23 يناير 2021، وتقام على ملعب بتروسبورت.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز ، وستذاع مباراة الزمالك وأسوان عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة، فيمكنك متابعة البث المباشر عن طريق موقع جول والتي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.