موعد مباراة نابولي وإنتر في الدوري الإيطالي 2022 والقنوات الناقلة

يحل نابولي ضيفًا على إنتر في واحدة من قمم مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، والتي يستضيفها ملعب جيوسيبي مياتزا.

يسعى إنتر بقيادة سيميوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تقليص الفارق بينه وبين نابولي وميلان، اللذان يتقاسمان الصدارة برصيد 32 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن النيراتزوري.

على الجانب الآخر، سيحاول نابولي تحقيق الفوز من أجل توجيه رسالة لخصومه بقدرته على المنافسة على اللقب حتى الرمق الآخير، وسيجاهد على أقل تقدير من أجل مواصلة سجله الخالي من الهزائم في الدوري حتى الآن.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة إنتر ونابولي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة إنتر ونابولي؟

موعد مباراة إنتر ونابولي هو الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي؟

لم تحصل أي قناة تلفزيونية، على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويمكن متابعة المباراة على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنتر - نابولي الأحد 21 نوفمبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية يوتيوب جيوسيبي مياتزا

التشكيل المتوقع لإنتر:

التشكيل| 3-5-2

هاندانوفيتش

باستوني - دي فري - شكرينيار

بيريشيتش- بروزوفيتش - تشالهان أوغلو - باريلا -دارميان

مارتينيز - دجيكو

تشكيل نابولي المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

أوسبينا

روي - كوليبالي - رحماني - دي لورينزو

أنجويسا - فابيان رويز

بوليتانو - زيلينسكي - إنسيني

أوسيمين