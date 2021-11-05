موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي 2022 والقنوات الناقلة

يتجدد اللقاء من جديد بين عشاق الكرة الإيطالية، وديربي ميلانو أو كما يعرف باسم ديربي الغضب، والذي سيجمع بين ميلان وإنتر، على ملعب سان سيرو ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

ميلان سيدخل اللقاء وعينه على النقاط كاملة، لمواصلة منافسة نابولي على صدارة الترتيب، وتعطيل إنتر عن الاقتراب من القمة.

على الجانب الآخر، إنتر هدفه في المباراة الفوز فقط ولا غيره، لمواصلة الانتصارات في المباريات الأخيرة، والاقتراب أكثر من ميلان ونابولي، وتقليص فارق السبع نقاط.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ميلان ويوفنتوس والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ميلان وإنتر؟

موعد مباراة ميلان وإنتر هو الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر؟

لم تحصل أي قناة تلفزيونية، على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويمكن متابعة المباراة على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ميلان - إنتر الأحد 7 نوفمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب سان سيرو

التشكيل المتوقع لميلان:

التشكيل| 4-3-3

تشيبريان تاتاروشانو

فودي بالو توريه – توموري – سيمون كاير – دافيد كالابريا

فرانك كيسي – ساندرو تونالي – براهيم دياز

رافايل لياو – زلاتان إبراهيموفيتش - أليكسيس ساليمايكيرس

تشكيل إنتر المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار – ستيفن دي فراي – أليساندرو باستوني

ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوغلو – مارسيلو بروزوفيتش – إيفان بيريشيتش

لاوتارو مارتينيز – إيدين دجيكو