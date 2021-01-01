موعد مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران في الدوري الجزائري والقنوات الناقلة
يستعد ملعب 5 جويلية، لاستقبال مباراة، مولودية الجزائر، مع مولودية وهران، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الجزائري.
مولودية الجزائر، يدخل اللقاء، وهو منتشي بعد تأهله الأفريقي، في دوري أبطال أفريقيا، على حساب الصفاقسي التونسي، ويعمل على مواصلة الانتصارات المحلية، وملاحقة وفاق سطيف على صدارة الدوري.
على الجانب الآخر، يريد وهران، خطف نقاط المباراة الثلاث، والصعود إلى المربع الذهبي ولو بشكل مؤقت، ويخشى الفريق السقوط في أول هزيمة له هذا الموسم.
جدول ترتيب الدوري الجزائري 2021، المباريات والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، سنتعرف معًا على موعد مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة مولودية الجزائر ومولودية هران؟
موعد مباراة مولودية الجزائر، مع وهران هو الإثنين 11 يناير، على ملعب 5 جويلية.
وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الجزائر، الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر مع مولودية وهران؟
يقوم التلفزيون الجزائري، بنقل مباريات الدوري، عبر شاشاته، بالإضافة إلى بعض المباريات يتم نقلها عبر قناة الكأس القطرية.
|
المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|مولودية الجزائر - مولودية وهران
|الإثنين 11 يناير 2021،
15:00 الجزائر ، 16:00 مصر
|A3 القناة الجزائرية الثالثة
Canal Algérie
TV 4 القناة الرابعة الامازيغية
قناة الكأس 2
|ملعب 20 أغسطس