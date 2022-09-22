موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام النيجر والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام النيجر، والتي تقام في إطار استعدادات "الفراعنة" للمرحلة المقبلة، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يبدأ منتخب مصر عهدًا جديدًا في مسيرته خلال التوقف الدولي في سبتمبر 2022، حيث يخوض مباراته الأولى تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك حين يواجه منتخب النيجر وديًا.

فشل الفراعنة في الوصول لكأس العالم 2022، وبعد رحيل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر تولى إيهاب جلال قيادة الفريق وخاض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا 2023، لكنه أقيل بعد الخسارة من إثيوبيا.

رغم عدم وجود مواعيد هامة للمنتخب المصري في الأشهر القادمة، إلا أن المعسكر الحالي هامًا بالنسبة للفراعنة، وذلك لوقوف المدرب الجديد على حالة المنتخب.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة مصر الودية أمام النيجر والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مصر الودية أمام النيجر؟

يبدأ منتخب مصر مشواره مع روي فيتوريا بمواجهة النيجر يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، وتقام المباراة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر الودية أمام النيجر؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث مباريات منتخب مصر الودية حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة "الفراعنة" أمام النيجر على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - النيجر الجمعة 23 سبتمبر 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ON TIME SPORT 1 ستاد برج العرب

التشكيل المتوقع لمصر

مع تفضيل روي فيتوريا لطريقة لعب 4-2-3-1، وبالنظر إلى قائمة منتخب مصر الأولى تحت قيادته، فمن المتوقع أن يبدأ "الفراعنة" مباراة النيجر بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-2-3-1

محمد الشناوي

كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد أبو الفتوح

حمدي فتحي - طارق حامد

أحمد السيد (زيزو) - إسلام عيسى - محمد صلاح

عمر مرموش