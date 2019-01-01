موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر أمام توجو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون وما هي القنوات الناقلة؟..

عمر خليل

واصل منتخب مصر نتائجه السلبية، وهذه المرة بتعادل مخيب للآمال مع منتخب جزر القمر بدون أهداف، في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون.

وكان منتخب مصر قد اكتفى بالتعادل الإيجابي مع منتخب كينيا في الجولة الماضية بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب، لتكون صدمة كبيرة بالنسبة للجمهور المصري.

الجميع توقع أن ينتفض المنتخب المصري بعد حجم الضغوطات التي وقعت على كاهل اللاعبين، إلا أن الأداء كان مخيبًا للآمال للغاية أمام جزر القمر، في مباراة قد تكون فيها كتيبة المدرب حسام البدري محظوظة بالخروج بنقطة منها من الأساس.

في الوقت نفسه فقد بدا واضحًا حجم تأثر الفراعنة بغياب نجمهم الأول وأسطورتهم، محمد صلاح، والذي ابتعد عن المشاركة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الجولات الماضية من الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول.

عمد حسام البدري على إيجاد الحلول البديلة له، ورغم ما أكده في المؤتمرات الصحفية مرارًا وتكرارًا أن لديه القدرة على تعويض غياب صلاح، لكن الواقع يقول أن مصر كانت مفتقدة لأهم لاعبيها في آخر 10 سنوات وفشل الجهاز الفني في إيجاد اللاعب المناسب الذي يعوضه.

موقف المجموعة الآن هو تصدر جزر القمر برصيد 4 نقاط، بينما تحتل مصر المركز الثاني برصيد نقطتين، ثم كينيا بنقطة وتوجو بدون رصيد من النقاط، مع وجود مباراة ستقام مساء الإثنين بين كينيا وتوجو لحساب الجولة الثانية.

عمومًا، سوف يستقبل المنتخب المصري نظيره توجو في الجولة الثالثة، في يوم 31 أغسطس 2020، الموافق 12 محرم 1442، ولم يحدد بعد إذا ما ستكون المباراة على ملعب القاهرة أم سيستمر المنتخب في خوض لقائاته على ملعب برج العرب.

الآن نتعرف سويًا على موعد المباراة والقنوات الناقلة..

جدول مباريات أمم أفريقيا تحت 23 ، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

موعد مباراة مصر ضد توجو والقنوات الناقلة

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