موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

تعرف على موعد مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلاً على منتخب إثيوبيا في ستاد بينجو الوطني في الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

فاز الفراعنة في الجول الأولى بصعوبة على منتخب غينيا بهدفٍ دون رد، فيما خسر المنتخب الإثيوبي من مالاوي الذي صعد لقمة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المصري.

وفي التقرير الآتي يطلعكم جول على موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ما هو موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر وإثيوبيا هو الخميس 9 يونيو 2022 على استاد بينجو الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.