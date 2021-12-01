موعد مباراة منتخب الجزائر القادمة في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد الجنوب بقطر مباراة الجزائر ضد لبنان في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021.

فاز منتخب الجزائر في المباراة الأولى على السودان بأربعة أهدافٍ دون رد، وأصبح رصيده 3 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

أما منتخب لبنان فقد خسر بصعوبة من منتخب مصر بهدفٍ دون رد، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن السودان.

جدول مباريات ومجموعة الجزائر في كأس العرب 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة الجزائر ولبنان في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الجزائر ولبنان؟

موعد مباراة الجزائر ولبنان هو يوم السبت القادم 4 ديسمبر 2021 في ستاد الجنوب.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت قطر، الثالثة بتوقيت لبنان والثانية بتوقيت الجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ولبنان؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورت، والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ولبنان هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2.