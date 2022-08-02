موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب تحت 20 عامًا والمقام في المملكة العربية السعودية والقنوات الناقلة.

يستضيف ملعب الأمير سلطان عبد العزيز قمة عربية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا والتي تجمع بين مصر والجزائر.

وصلت مصر للمربع الذهبي بعد الفوز على المغرب بهدفين لهدف في ربع نهائي البطولة.

ووصل الفراعنة لربع النهائي بعد تصدر المجموعة الرابعة بالعلاقة الكاملة وانتصارين على عمان بهدف نظيف والصومال بهدفين دون رد.

أما الجزائر فتجاوزت تونس في ربع النهائي بالانتصار بهدف دون رد بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على لبنان وليبيا.

والآن نتعرف على موعد مباراة مصر والجزائر والتي تقام في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مصر والجزائر؟

موعد مباراة مصر والجزائر هو يوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 على ملعب الأمير سلطان عبد العزيز في أبها.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت الجزائر و التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر هي أون تايم سبورتس والسعودية الرياضية والعراقية الرياضية.