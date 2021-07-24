موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر والأرجنتين في الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه منتخب مصر الأولمبي المنتخب الأرجنتيني في المباراة الثانية للمنتخبين في دور مجموعات أولمبياد طوكيو، وذلك في ملعب سابورو دومي.

تعادل منتخب مصر مع إسبانيا في المباراة الأولى سلبيًا بدون أهداف، فيما خسر منتخب الأرجنتين في مفاجأة قوية من منتخب أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبهذه النتائج، أصبح المنتخب الأسترالي في المركز الأول برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه منتخبي مصر وإسبانيا بنقطة لكلٍ منهما، فيما يقع المنتخب الأرجنتيني في المركز الأخير.

جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

وسنتعرف في الأسطر التالية من موقع جول، على موعد مباراة مصر والأرجنتين والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو؟

موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو هو يوم الأحد 25 يوليو 2021، وستقام في ستاد سابورو دومي.

وستنطلق صافرة المباراة الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث مباريات أولمبياد طوكيو 2021، وستقوم بإذاعتها على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - الأرجنتين الأحد 25 يوليو 2021،

09:30 مصر، 10:30 السعودية beIN SPORTS XTRA 2 سابورو دومي

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يبدأ المدرب شوقي غريب بالتشكيل الآتي..

🔴المنتخب الأولمبي جاهز للأرجنتين

شوقي غريب:نتطلع لآداء قوي .. وينتظرنا اختبار كبير ....⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/PzEcLsLrAX — EFA.eg (@EFA) July 24, 2021

التشكيل | 3-4-3

محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - إمام عاشور - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين

سيغيب عن منتخب الأرجنتين فرانشيسكو أورتيجا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة أستراليا، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب فيرناندو باتيستا على التشكيل الآتي..

#SelecciónOlímpica Hoy, últimos detalles para enfrentar mañana a @Pharaohs .



¡Todo listo para @Argentina ! 🙌🏼



Vamos por la recuperación y esos primeros tres puntos del torneo ⚽️ pic.twitter.com/1U8cNzr8DX — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 24, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

يريمياس ليديسما

مارسيلو هيريرا - فاكوندو ميدينا - نيوين بيريز - هيرنان دي لا فوينتي

سانتياجو كولومباتو - فاوستو فيرا

إيزيكيل باركو - أليكسيس ماك أليستر - فيرناندو فالينزويلا

أدولفو جايتش