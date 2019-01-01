موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الكاميرون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الكاميرون ضمن الجولة الثالثة من مجموعات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام

أحمد جمال

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابة لاستضافة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الكاميرون الأولمبي في إطار الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عام والمُقامة على الأراضي المصرية، وسنتابع مُجريات اللقاء يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجرياً.

استطاع منتخب الفراعنة أن يضمن التاهل إلى نصف النهائي بعد تصدره للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، حيث جمع في جعبته 6 نقاط من انتصارين رائعين ضد كلٌا من منتخب مالي بنتيجة هدف دون رد، ومن ثم منتخب غانا بنتيجة (3-2)، ليصبح أول المتأهلين رسمياً للدور القادم.

على الجانب الآخر خاض منتخب الكاميرون الأولمبي مباراته الأولى في مرحلة المجموعات ضد المنتخب الغاني، وانتهت المبارات بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، قبل أن ينتصر المنتخب الكاميروني في الجولة الثانية على منتخب مالي بهدف دون رد، ليرتفع رصيدهم إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الأولى.

وعلى عكس المنتخب المصري، فالأسود التي لا تروض مُهددين بالخروج من البطولة في حال الهزيمة في هذا اللقاء وانتصار منتخب غانا على منتخب مالي بنتيجة كبيرة، بينما يطمح منتخب الفراعنة للخروج بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل كمتصدر.

جدول مباريات أمم أفريقيا تحت 23 ، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

موعد مباراة مصر الأولمبي ضد الكاميرون والقنوات الناقلة

شوقي غريب عن تأخر نزوله الشوط الثاني: كنت أصلي

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مصر الأولمبي - الكاميرون الأولمبي استاد القاهرة الدولي الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر ، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 10

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر

لا توجد غيابات في صفوف المنتخب المصري الأولمبي بداعي الإصابة أو الإيقاف بعد استبعاد اللاعب محمد محمود لاعب الأهلي والذي خرج من القائمة بسبب الإصابة، بينما ستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب شوقي غريب في مباراة الكاميرون.

"الأولمبياد حلم كل لاعب و لكن الأن لازلنا في البطولة"..تابع تصريحات لاعبنا أسامة جلال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكاميرون 🇨🇲 pic.twitter.com/qhZNe5KKwa — National Football Team (@Pharaohs) November 13, 2019

سيبدأ المدرب الوطني للفراعنة بمحمد صبحي في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي أحمد رمضان، محمد عبد السلام وأسامة طعيمة، وفي الوسط الرباعي، أحمد فتوح، عمار حمدي، أكرم توفيق وكريم العراقي، وأمامهم رمضان صبحي، محمد عبد السلام وصلاح مُحسن.

التشكيل | 3-4-3

محمد صبحي

أحمد رمضان - محمد عبد السلام - أسامة جلال طعيمة

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - محمد عبد السلام - صلاح محسن

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون الأولمبي

لا توجد غيابات في صفوف المنتخب الكاميروني، وستكون جميع الخيارات مُتاحة للمدرب ريجوبرت سونج في مباراته القادمة أمام منتخب الفراعنة.

سيبدأ المدرب الكاميروني بالطريقة التي يُفضلها، وهي طريقة (4-1-4-1) بالاعتماد على فرانك إيفينا في الهجوم وخلفه كلٌا من اريك اوايوك، فيكتور سيلفستر مبندي، يان بريسي إتيكي وكيفين سوني، وفي قلب الدفاع عمر جونزاليس وجاي كيلاما.

التشكيل | 4-1-4-1