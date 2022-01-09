تبدأ مباريات المجموعة الرابعة في أمم أفريقيا 2021 بمواجهة من العيار الثقيل يمكن أن تُعتبر نهائي مبكر للبطولة، تلك التي ستجمع بين اثنين من أقوى المرشحين للفوز باللقب وهما منتخبي مصر ونيجيريا.

يسعى المنتخب المصري بقيادة نجمه العالمي محمد صلاح ومع المدرب كيروش لاستعادة الزعامة الأفريقية مرة أخرى، ويأمل بانطلاقة قوية أمام النسور الخضراء، ليثبت استعداده للمنافسة على البطولة.

في المقابل، يعتمد المنتخب النيجيري على كوكبة النجوم المحترفين في أبرز الأندية الأوروبية وبرغم بعض الغيابات مثل دينيس وإيجالو، ولكن الفريق يعول كثيرًا على المتواجدين في القائمة من أجل تحقيق الطموحات والصراع على اللقب مرة أخرى.

الآن نستعرض معًا موعد مباراة مصر ونيجيريا، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة مصر ونيجيريا؟

موعد مباراة مصر ونيجيريا هو الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، على ملعب رومدي اديجا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا؟

تُبث منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهُم beIN MAX 1 وbeIN MAX 2

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة نيجيريا - مصر الثلاثاء 11 يناير 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية رومدي اديجا beIN Sports MAX 1

التشكيل المتوقع لمصر

من المتوقع أن يعتمد كارلوس كيروش على التشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أحمد الشناوي

أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمود الونش - أكرم توفيق

عبدلله السعيد - حمدي فتحي - محمد النني

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لنيجيريا

من المتوقع أن يعتمد المدرب جيرنو رور على التشكيل الآتي: