موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مصر وجنوب إفريقيا يوم السبت 6 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 3 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.

تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب أوغندا بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ونجح المنتخب المصري في تحقيق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة القارية، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل

كانت بداية منتخب جنوب إفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2019 سيئة إلى حدٍ ما، حيث خسروا بهدفٍ نظيف من منتخب ساحل العاجل، لكنه استفاق ونجح فى تحقيق الفوز على منتخب ناميبيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم تلقي الهزيمة امام المنتخب المغربي بهدف دون رد، ليتأهل منتخب البافانا بافنا لدور الـ16 بكأس الأمم بين أفضل الثوالث.

لا يوجد غيابات في صفوف الفراعنة قبل مواجهة جنوب إفريقيا المرتقبة لافي دور الـ16 بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع أوراق المدرب خافيير أجيري جاهزة لخطف الفوز والتأهل إلى ربع النهائي.

لن يغير المدرب المكسيكي الطريقة والأسماء الذي اعتمد عليها مع الفريق في دور المجموعات، وسيدفع بأحمد حجازي ومحمود علاء كثنائي في عمق الدفاع، وسيعود طارق حامد في وسط الميدان بجانب محمد النني، وسيقود هجوم المنتخب المصري مروان محسن، وخلفه الثلاثي الهجومي محمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي

محمد النني - طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح

مروان محسن

لن يغيب عن منتخب جنوب إفريقيا أي لاعب بسبب الإصابة في مباراة منتخب مصر، ولكن سيفتقد الفريق الجناح الأيسر ثيمبا زواني للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

