موعد مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يواجه مانشستر يونايتد نادي كوبنهاجن على ملعب راين إنيرجي بمدينة كولن الألمانية، في الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي 2020 .

تأهل الفريق الدنماركي من المجموعة الثانية في البطولة من المركز الثاني خلف مالمو برصيد 9 نقاط، ثم فاز على سلتيك في دور 32 بنتيجة 4-2 على مباراتي الذهاب والإياب، وأقصى باشاك شهير من دور 16 بعد الخسارة في الذهاب 1-0 والفوز في العودة بعد الكورونا 3-0.

لا يختلف طريق مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي كثيرًا عن طريق خصمه في ربع النهائي، حيث جاء في صدارة المجموعة الثانية عشرة، لكنه سحق كلوب بروج في دور 32 بمجموع نتائج (6-1)، وذلك بعد أن تعادل في الذهاب بهدفٍ لمثله، قبل أن يغرق الفريق البلجيكي في مسرح الأحلام ويضربه بالخمسة، وفي دور 16 انتصر الشياطين الحمر على لاسك بنتيجة 7-1 على مباراتي الذهاب والعودة.

سيواجه الفائز بهذه المباراة الفائز من وولفرهامبتون وإشبيلية في نصف النهائي، وستلعب جميع المواجهات المتبقية بين جميع الفرق على مباراة واحدة فقط، وذلك بعد النظام الجديد للبطولة بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في ربع نهائي الدوري الأوربي ، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن هو يوم الإثنين 10 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 20 ذو الحجة 1441 هجريًا.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقام على ملعب راين إنيرجي.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريًا على شبكة قنوات beIN Sports، وقد خُصصت القناة رقم 1 لنقل مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن.

سيغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة الدوري الأوروبي القادمة ضد كوبنهاجن فيل جونز للإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

من المتوقع أن يبدأ سولشاير بروميرو في حراسة المرمى، دالوت وماجواير وبايلي وويليامز في الدفاع، ماكتوميناي وبوجبا وفيرنانديش ولينجارد ومارسيال في الوسط، وراشفورد في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

سيرخيو روميرو

براندون ويليامز - إيريك بايلي - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي

أنتوني مارسيال - برونو فيرنانديش - جيسي لينجارد

ماركوس راشفورد

لن يغيب عن كوبنهاجن في مباراة مانشستر يونايتد إلا سانتوس بسبب الإيقاف.

We’re ready for @ManUtd tomorrow… But are you ready for Rasmus Falk?!? 💫🧙 #fcklive #eldk #uel #mufc pic.twitter.com/ayRUvN765u