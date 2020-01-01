موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم غد الخميس، وذلك على ملعب سيلهرست بارك.

ويسعى اليونايتد لتحقيق الفوز في المباراة من أجل العودة لمساره الجيد في الآونة الأخيرة، بعد التعادل أمام ساوثامبتون في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق.

بينما يأمل كريستال بالاس في تحقيق نتيجة إيجابية من المباراة، يُعوض بها خسارته في الجولة الماضية بهدفين مقابل لا شيء على يد أستون فيلا.

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ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس في الترتيب برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، التشكيل المتوقع والغيابات بالنسبة للفريقين..

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020، 25 ذو القعدة 1441 هجريًا، وذلك على ملعب سيلهرست بارك.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل الدوري الإنجليزي، بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتم نقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس على القناة الثانية beIN SPORTS HD 2.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - كريستال بالاس سيلهرست بارك الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN SPORTS HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

وسيخوض مانشستر يونايتد مباراته أمام كريستال بالاس، في غياب بعض اللاعبين على غرار، لي جرانت وفيل جونز، فضلًا عن لوك شاو وأكسيل توانزيبي وبراندن ويليامز للإصابة كذلك.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

دييجو دالوت - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديس - ماسون جرينوود

أنتوني مارسيال

ما هو التشكيل المتوقع لكريستال بالاس؟

في المقابل، فإن كريستال بالاس سوف يفقد في مواجهة مانشستر يونايتد القادمة لكريستيان بنتيكي للإيقاف وجاري كاهيل للإصابة، فيما سيغيب اللاعب جيمس تومكينس للإصابة أيضًا.

التشكيل | 4-5-1

فيسينتي جايتا

باتريك فان آنهولت - مامادو ساكو - سكوت دان - جويل وارد

ويلفريد زاها - جيمس مكارثر - لوكا ميليفوجيفيتش - شيخو كوياتي - أندروس تاونسند

جوردان آيو