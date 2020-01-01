موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب الاتحاد ختام فعاليات موسم 2019-2020 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه نوريتش يوم الأحد.

لا تمثل هذه المباراة أي أهمية من الناحية العملية بالنسبة للفريقين، فكتيبة بيب جوارديولا ضمنت مركزها الثاني، بينما تأكد هبوط نوريتش إلى الدرجة الأولى الممتازة.

ربما ستكون المباراة ضمن استعدادات السيتي لمباراة الموسم أمام ريال مدريد في بدايات أغسطس بإياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، كما يتوقع أن يرتاح عدد من اللاعبين وتكون فرصة للشباب بشكل عام.

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نوريتش سيتي يعود إلى البريميرشيب بعد عام وحيد من الصعود للبريميرليج رغم الأداء المتميز الذي كان عليه الفريق مطلع هذا الموسم بفلسفته الهجومية الاستثنائية.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة لجوارديولا، حيث هُزم سيتي في الذهاب على يد نوريتش بهدفين لهدف، هذه المباراة ربما كانت بوابة الانهيار وخسارة لقب الدوري لصالح ليفربول.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي؟

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش مساء الأحد الموافق 26 يوليو 2020، الموافق 5 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب الاتحاد.

ستنتطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي؟

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر البث الكتابي المقدم من موقع جول.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة مانشستر سيتي - نوريتش سيتي الاتحاد الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD

ما هي التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي؟

يغيب عن مانشستر سيتي الثنائي سيرخيو أجويرو وكلاوديو برافو بسبب الإصابة، عدا ذلك فالفريق مكتمل الصفوف.

من المتوقع أن يبدأ جوارديولا بإيديرسون في حراسة المرمى وأمامه رباعي بقيادة الواعد إريك جارسيا بينما كيفن دي بروينه في منتصف الملعب وجيسوس في خط الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

إيديرسون

بينيامين ميندي - إيمريك لابورت - إريك جارسيا - كايل ووكر

دافيد سيلفا - رودريجو - كيفين دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

ما هو التشكيل المتوقع لنوريتش سيتي؟

لا يُعاني نوريتش سيتي سوى من غياب مورتيس لايتنر، عدا ذلك فكتيبة المدرب دانييل فاركه كاملة أمام السيتيزنس.

Przemek settling in already 🙏 pic.twitter.com/p9g2dSlcrN — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 23, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

تيم كرول

جمال لويس - بن جودفري - تيم كلوزه - ماكس آرونز

كيني ماكلين - أليكساندر تيتي

تود كانتويل - أوندري دودا - لوكاس روب

تيمو بوكي