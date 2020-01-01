موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مان سيتي ضد برايتون في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المُتوقع والغيابات؟

تشهد الجولة 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة شيقة تجمع بين نادي برايتون صاحب الأرض على ملعب ستاد فالمر مع نادي مانشستر سيتي .

تأتي أهمية المباراة من الناحية الجماهيرية لكل من الفريقين، وذلك بعد ما تم حسم الدوري مبكراً لصالح الريدز، ولكن كل من الفريقين يسعى لتحقيق أهدافه من المباراة.

يحتل برايتون المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة ويسعى للدخول للمنطقة الدافئة بشكل أكبر ومحاولة إرضاء جماهيره بعد الهزيمة الأخيرة أمام نادي ليفربول صاحب المركز الأول، ويلعب الفريق في عقر داره ويريد الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية حتى لو بنقطة واحدة أمام فريق كبير بإمكانيات السيتي.

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ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق مفاجئة من العيار الثقيل على أرضه والبعد عن نادي وست هام وواتفورد حيث يسبقهم بخمس نقاط فقط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، فلدى كل منهما 31 نقطة، وهزيمة برايتون مع مكسب أي من الفريقين يهدد بتراجع مركزه في حالة استمرار النتايج السلبية للفريق، بعد هزيمته في آخر ثلاث لقاءات له في الدوري أمام ليفربول بنتيجة 1-3، وأمام نورويتش بنتيجة 0-1، وأمام مانشستر يونايتد بنتيجة 0-3.

أما مانشستر سيتي الذي يحتل مركز الوصيف برصيد 69 نقطة منتعش بفوزه الكبير على نيوكاسل يونايتد بخماسيةٍ نظيفة في آخر لقاء خاضه في الدوري الإنجليزي ، ويريد مواصلة الأداء الممتع، ويسعى السيتي للفوز والانفراد بالمركز الثاني، حيث يطارده من بعيد نادي تشيلسي بفارق 9 نقاط ونادي ليستر سيتي بفارق 10نقاط.

وأي تعثر للفريق قد يثير القلق بالنسبة لمشجعي مان سيتي خوفاً من القادمين من الخلف، وهذا ما يرفضه جماهير الفريق خاصة بعد خسارة المنافسة على اللقب مبكراً وهذا ما لم يعتادوا عليه في السنوات الماضية.

مباراة هامة لكلا الفريقين على الرغم من حسم اللقب، ولكن كل من الفريقين يسعى لتحقيق أهدافه المعنوية والخروج بأكبر مكسب ممكن.

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ما هو موعد مباراة مان سيتي ضد برايتون؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون هو يوم السبت 11 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 20 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب فالمر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون؟

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للدوري الإنجليزي، وستخصص لها القناة الثانية.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة برايتون - مانشستر سيتي استاد فالمر السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

يغيب عن مانشستر سيتي المهاجم سيرخيو أجويرو بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق.

ليلة سعيدة جديدة 🥰 تصبحون على خير 💙



🔵 #السيتي pic.twitter.com/64E8jR0RzF — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 8, 2020

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا بإيدرسون في حراسة المرمى، ووكر وميندي ولابورت وجارسيا في الدفاع، دافيد سيلفا ورودريجو ودي بروينه في الوسط، ستيرلينج وجيسوس ومحرز في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بنيامين ميندي - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - كايل ووكر

دافيد سيلفا - رودريجو - كيفين دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

ما هو التشكيل المتوقع لبرايتون؟

يغيب عن برايتون الثنائي ستيفين ألزاتي وخوسيه إزكييردو بداعي الإصابة.

👇 The best of the action from the Amex this evening.



🎥 @BrightonTools 🎥 #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/Ik8fGJtOzN — & Hove Albion (at 🏡) (@OfficialBHAFC) July 8, 2020

سيبدأ ماثيو ريان في حراسة المرمى، وأمامه بيرن ودانك وويبستر ولامبتي، وفي الوسط سيتواجد بيسوما وبروبير وأليستر وتروسارد وموي، وسيقود الهجوم موباي.

التشكيل | 4-2-3-1

ماثيو ريان

دان بيرن - لويس دانك - آدم ويبستر - طارق لامبتي

يفيس بيسوما - دافي بروبير

أليكسيس ماك أليستر - لياندرو تروسارد - آرون موي

نيل موباي