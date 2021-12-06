موعد مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز، في الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ويلعب مانشستر يونايتد ويونج بويز ضمن المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، والتي تضم أتالانتا الإيطالي، وفياريال الإسباني.

وضمن مانشستر يونايتد بالفعل مقعده في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر ترتيب فرق المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فياريال المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ثم أتالانتا ثالثًا برصيد ست نقاط، ويتذيل يونج بويز ترتيب فرق المجموعة برصيد أربع نقاط.

المفاجأة أن يونج بويز حقق فوزه الوحيد في المجموعة على حساب مانشستر يونايتد في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، بعد مباراة مجنونة.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز هو يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر يونايتد ويونج بويز على beIN Sports Premium 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - يونج بويز الأربعاء 8 ديسمبر 2021،



22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أولد ترافورد



التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يدخل مانشستر يونايتد مباراة يونج بويز تحت قيادة الألماني رالف رانجنيك المدرب المؤقت الجديد، الذي يقود "الشياطين الحمر" حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يخوض رانجنيك مباراته الأولى مع الفريق في دوري الأبطال بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-2-2

دين هندرسون

أليكس تيليس - هاري ماجواير - إريك بايي - آرون بيساكا

سكوت ماكتوميناي - نيمانيا ماتيتش

برونو فيرنانديش - دوني فان دي بيك

ميسون جرينوود - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع ليونج بويز

التشكيل | 4-3-3

ويليام فيفري

سيلفان هيفتي - ساندرو لاوبير - فابيان لاستينبيرجر - جودان ليفور

مايكل أيبشير - كريستوفر بيريرا - فينسنت سيرو

ميسشاك إيليا - جوردون بيفوك - مومي نجامالو