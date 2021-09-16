موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام وست هام على ملعب لندن الأولمبي بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل وست هام على ملعب لندن الأولمبي نظيره مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُنتظر كثيرًا رد فعل كريستيانو رونالدو بعد الخسارة التي مُنيّ بها المانيو على صعيد دوري أبطال أوروبا من يونج بويز السويسري والانتقادات الحادة التي تعرض لها المدرب أولي جونار سولشاير.

وست هام من أقوى فرق البريميرليج في آخر عامين، وحتى الآن مع المدرب ديفيد مويس الأمور جيدة للغاية بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وعدم تلقي هزيمة بأول أربع جولات.

أما مانشستر يونايتد فله صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع تشيلسي وليفربول برصيد 10 نقاط.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام هو الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 على ملعب لندن الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب وست هام - مانشستر يونايتد الأحد 19 سبتمبر 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium لندن الأولمبي

التشكيل المتوقع لوست هام

من المتوقع أن يعتمد المدرب ديفيد مويس على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

لوكاس فابيانسكي

آرون كريسويل - أوجبونا - كريج داوسون - فلاديمير كوفال

ديكلان ريس - توماس سوتشيك

سعيد بن رحمة - مانويل لانزيني - جاروود بوين

ميشيل أنطونيو

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على التشكيل الآتي: