موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب سانت جايمس بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين نيوكاسل، ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد سيدخل المباراة، بعد فترة من الراحة بعد تأجيل آخر مباراتين له في الدوري بسبب فيروس كورونا، وسيهدف إلى الخروج بالنقاط كاملة لمواصلة الاقتراب من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، نيوكاسل هذا الموسم يمر بمرحلة صعبة، أدت إلى احتلاله المركز قبل الأخيرة في المسابقة بفوز وحيد في 18 مباراة، وسيهدف إلى محاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر تساعده في الهروب من مناطق الهبوط.

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الآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد هو الإثنين الموافق 27 ديسمبر 2021، على ملعب سانت جايمس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل؟

تُبث منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل قمة مانشستر يونايتد ونيوكاسل عبرها كالعادة.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد الإثنين 27 ديسمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سانت جايمس بارك beIN Sports HD 1 Premium

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد رالف رانجيك مدرب مانشستر يونايتد على التشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-2-2

دافيد دي خيا

أليكس تيليس هاري ماجواير - رافاييل فاران - ديوجو دالوت

فريد - سكوت ماكتومياني

برونو فيرنانديش - جيدون سانشو

كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد

👕 Shaw

👕 Ronaldo

👕 Pogba



Who are you repping? #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 26, 2021

التشكيل المتوقع لنيوكاسل يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيدي هاو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 5-3-2

مارتن دوبرافكا

جاكوب ميرفي - جمال لاسيليس - فابيان شار - مات ريتشي

ميجيل ألميرون - لونجستاف - ويلوك - جويلاينتون

ويلسون - سانت ماكسيمان