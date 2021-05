موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يتزين ملعب أولد ترافورد، لاستضافة قمة من قمم الكرة الإنجليزية، الكلاسيكو بين مانشستر يونايتد وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد صاحب الأرض في المباراة، يعيش فترة من الاستقرار هذا الموسم، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث كاملة، للاقتراب من الاحتفاظ بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر.

على الجانب الآخر ليفربول، عكس مانشستر يونايتد تمامًا هذا الموسم، أبناء المدرب يورجن كلوب وأبطال البريميرليج الموسم المنصرم، في موقف لا يحسدون عليه بعد تراجع الأداء والنتائج بشكل ملحوظ، وسيعمل الفريق على تحقيق الانتصار أمام الشياطين الحمر للاحتفاظ بآمالهم في الوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

عوامل مختلفة أدت إلى انهيار "الشخصية".. ليفربول ويوفنتوس من المنافسة على الألقاب إلى المراكز الأوروبية!

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، في كلاسيكو الكرة الإنجليزية، هو الأحد 2 مايو 2021، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

التشكيل| 4-2-3-1

هندرسون

لوك شاو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – آرون وان بيساكا

فريد – سكوت ماكتومناي

بول بوجبا – برونو فيرنانديش – ماركوس راشفورد

إدينسون كافاني

Since September 2019, there has been a 350% increase in online abuse directed towards our players.



𝐖𝐞 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞.#SeeRed #allredallequal