موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فياريال على ملعب "لا سيراميكا"، في لقاء مصيري وشبه حاسم على بطاقات التأهل من المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بعد إقالة النرويجي سولشاير في اختبار قوي للغاية لبديله مايكل كاريك، حيث يبحث الشياطين الحُمر عن مواصلة النتائج الجيدة في أوروبا، مقارنًة بمستويات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر اليونايتد ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط متساويًا مع خصمه في الجولة القادمة، ولكن متفوقًا في المواجهات المباشرة بعد أن فاز في مواجهة أولد ترافورد بهدفين لهدف، ولا بديل عن الفوز تجنبًا للدخول في أي حسابات معقدة في المباراة الأخيرة لهذا الدور.

في المقابل، سيسعى فياريال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الانتصار والانفراد بالصدارة، من أجل تخفيف حدة الضغوطات قبل أن يسافر إلى بيرجامو في الجولة السادسة.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال هو يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 على ملعب "لا سيراميكا" معقل الغواصات الصفراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وفياريال على beIN Sports Premium 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فياريال - مانشستر يونايتد الثلاثاء 23 نوفمبر 2021،



19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium لا سيراميكا



التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يدخل مانشستر يونايتد مباراة فياريال بدون مدرب بعد إقالة سولشاير وتعيين مايكل كاريك بشكل مؤقت، لحين تعيين مدير فني جديد.

ومن المتوقع أن يخوض كاريك مدرب اليونايتد المؤقت مباراته الأولى مع الفريق بخطة هجومية بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا

سكوت ماكتوميناي - فريد

بول بوجبا - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

كريستيانو رونالدو

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

التشكيل المتوقع لفياريال

التشكيل | 4-4-1-1

جيرونيمو رولي

ألفونسو بيردازا - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث

ألبيرتو مورينو - داني باريخو - فرانسيس كوكلين - يريمي بينو

مانو تريجوريس

بولاي ديا