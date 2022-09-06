موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد في الدوري الأوروبي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد في الجولة الأولى من دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب "أولد ترافورد" في مدينة مانشستر قمة مرتقبة تجمع بين مانشستر يونايتد وريال سوسييداد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023.

المجموعة الثامنة في النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي تضم إلى جانب مانشستر يونايتد وريال سوسييداد فريقي شيريف تيراسبول المولدوفي، وأومونيا نيقوسيا القبرصي.

الصراع على بطاقتي التأهل عن المجموعة الخامسة سيكون محتدمًا بين كافة الفريق بالفعل، لكن الأفضلية تصب في مصلحة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد بكل تأكيد، بالنظر إلى فارق الخبرة والتجربة لدى الفريقين.

وسيحاول مانشستر يونايتد استغلال فرصة إقامة الجولة الأولى على ملعبه من أجل خطف نقاط المباراة، وتأكيد سطوته على المجموعة مبكرًا.

فيما سيكون أمام ريال سوسييداد فرصة لتحقيق المفاجأة والفوز خارج ملعبه على الفريق الإنجليزي العريق، وتأكيد أن المجموعة لن تكون نزهة بالنسبة إلى "الشياطين الحمر".

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد في الدوري الأوروبي 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا هو يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، على ملعب "أولد ترافورد" في مدينة مانشستر.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - ريال سوسييداد الخميس 8 سبتمبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

مارتين دوبرافكا

آرون وان بيساكا - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - لوك شاو

دوني فان دي بيك - كاسيميرو - فريد

أنتوني - كريستيانو رونالدو - أنتوني إيلانجا

التشكيل المتوقع لريال سوسييداد

فيما من المتوقع أن يعتمد المدرب إيمانول ألجاوسيل المدير الفني لريال سوسييداد على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-1-2

أليكس ريميرو

أيهان مونيوز - روبين لي نورماند - إيجور زوبيلديا - أريتز إيلوستوندو

ميكيل ميرينو - مارتين زوبيميندي - برايس مينديز

دافيد سيلفا

عمر صادق - مومو تشو