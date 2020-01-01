موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في كأس كاراباو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام برايتون في دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو بعد أيام من مباراتهم في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة

يستقبل برايتون مرة أخرى نظيره مانشستر يونايتد على ملعب أمريكان إكسبرس، ولكن هذه المرة في إطار دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو.

التقى الفريقان يوم السبت لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في مباراة كانت مثيرة للغاية وأحرز اليونايتد انتصارًا في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء جعلت النتيجة لصالحه 3-2.

لذلك فمن المتوقع أن تحمل المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة لكتيبة المدرب جراهام بوتر، التي ستحاول التغلب على سوء الحظ الذي لازمها في مباراة الدوري بإخراج عملاق من بطولة كاراباو.

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قد تشهد المباراة مشاركة من اللاعبين الشباب بالدرجة الأولى من المانيو خصوصًا وأن بعدها بأيام قليلة ستستضيف كتيبة أولي جونار سولشاير خصمًا صعبًا وهو توتنهام في أولد ترافورد في الدوري.

ووجبت الإشارة إلى أن قوانين بطولة كاراباو تغيّرت عن المعتاد، فالآن إذا انتهت المباراة بالتعادل سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح نظرًا لضغط جدول المباريات بدلًا من إقامة مباراة إعادة في ملعب ضيف الذهاب.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في كأس كاراباو والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون؟

يلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون في بطولة كأس كاراباو مساء الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020، الموافق 13 صفر 1442، على ملعب أمريكان إكسبرس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل كأس كاراباو، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.