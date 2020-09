موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحلّ مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون يوم السبت، وذلك على ملعب أمريكان إكسبرس وفي إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

اليونايتد فاجأ الجميع بتعثر في أولى مبارياته أمام كريستال بالاس، عندما هُزم بثلاثة أهداف لهدف في أولد ترافورد، مما أثار شكوكًا كثيرة حول مستقبل أولي جونار سولشاير وما قد يمكن إضافته للمانيو في المرحلة المقبلة.

أما برايتون فبدايته كانت مقبولة إلى حد كبير، فرغم الهزيمة في أول مباراة على يد تشيلسي بثلاثية لهدف، لكنه تمكن من العودة بانتصار ضخم من سانت جيمس بارك على نيوكاسل بثلاثية نظيفة منحه أول ثلاث نقاط له في البريميرليج لهذا الموسم.

مانشستر يونايتد لا يملك خيارًا آخر سوى الفوز، فأي هزيمة أو تعادل سيسلط الضوء على فكرة موسم جديد بعيدًا عن الألقاب، وسيضع مستقبل سولشاير على المحك خصوصًا وفي ظل اللاعبين المميزين الذين يمتلكهم في كتيبته حاليًا.

ووجبت الإشارة إلى أن الفريقين لعبا في بطولة كأس كاراباو الأسبوع الماضي، حيث فاز الشياطين الحمر على لوتون تاون برباعية نظيفة في مباراة تألق فيها الصفقة الجديدة دوني فان دي بيك، بينما فاز برايتون على بريستون نورث إند بهدفين نظيفين.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون وما هي القنوات الناقلة؟

تُقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون مساء السبت الموافق 26 سبتمبر 2020، الموافق 9 صفر 1442 هجريًا، على ملعب أمريكان إكسبرس.

صافرة بداية المباراة ستنطلق مبكرًا، وبالتحديد في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

يغيب عن مانشستر يونايتد الثنائي فيل جونز وأكسيل توانزيبي للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد أمام برايتون.

