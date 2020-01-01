موعد مباراة مانشستر يونايتد وباشاك شهير في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يوناتيد أمام باشاك شهير على ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة..

يستقبل مانشستر يونايتد نظيره باشاك شهير التركي على ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الثأر ولا شيء غيره هو عنوان المباراة بالنسبة لكتيبة أولي جونار سولشاير، بعد أن مُنيّت في مباراة الجولة الثالثة بهزيمة غير متوقعة بتركيا بهدفين لهدف.

المجموعة مشتعلة على كافة الأصعدة، فاليونايتد يتقاسم الصدارة مع لايبزيج بست نقاط لكل منهما، ثم يأتي في المرتبة الثالثة والرابعة باريس سان جيرمان وباشاك شاهير بثلاث نقاط.

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بالتبعية، فإن العملاق الإنجليزي لا يملك سوى خيار الانتصار من أجل الحفاظ على حظوظه وعدم تعقيد الأمور أمامه، بينما سيحاول النادي التركي صنع المفاجأة وتكرار فوزه وهذه المرة من قلب مسرح الأحلام.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وباشاك شهير والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة الرابعة والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وباشاك شهير؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام باشاك شهير هو الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، الموافق 9 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباشاك شهير؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل دوري أبطال أوروبا، وسيتم نقل أحداث المباراة على القناة الثانية beIN SPORTS HD 2.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر البث الكتابي المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - باشاك شهير أولد ترافورد الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

بعودة بول بوجبا إلى قائمة، سيكون مانشستر يونايتد شبه كامل العدد، فباستثناء إصابة لوك شاو وماركوس راشفورد، لا توجد أي إصابات أخرى تذكر.

وسيعتمد سولشاير على طريقته المعتادة بدي خيا في حراسة المرمى وأمامه الثنائي ليندلوف وماجواير وفي منتصف الملعب برونو فيرنانديش وبالأمام إدينسون كافاني.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

أليكس تيليس - فيكتور لينلدوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

برونو فيرنانديش - نيمانيا ماتيتش - فريد

أنتوني مارسيال - إدينسون كافاني - ماسون جرينوود

التشكيل المتوقع لباشاك شهير

سيعتمد المدرب أوكان بوراك على تشكيلته المعتادة هو الآخر، فسيكون جونوك في حراسة المرمى وأمامه بونك وتوبال، وسيكون بيركاي أوتشان في منتصف الملعب.

أما الهجوم فسيكون بقيادة الجناح فيسكا وتوروك، على أن يكون الخبير ديمبا با في مركز المهاجم الصريح.