موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تحمل الجولة 14 من منافسات موسم 2021-22 من بطولة الدوري الإنجليزي قمة منتظرة، تجمع بين مانشستر يونايتد وآرسنال على ملعب "أولد ترافورد".

مانشستر يونايتد، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهو يواصل المعاناة على مستوى النتائج والتراجع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، وإن كان قد تمكن من خطف نقطة من تشيلسي متصدر الترتيب، في الجولة الماضية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بعد أن حقق الفوز في خمس مباريات وخسر مثلها وتعادل ثلاث مرات.

أما آرسنال، فيعيش فترة جيدة إلى حد بعيد في الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق الفوز أربع مرات في آخر خمس مباريات، وخسر فقط أمام ليفربول بنتيجة 4-0.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، جمعها من سبع انتصارات وتعادلين، فيما خسر أربع مباريات منذ بداية الموسم.

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الآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال هو الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال؟

تُبث منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل قمة مانشستر يونايتد وآرسنال عبرها كالعادة.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة مانشستر يونايتد - آرسنال الخميس 2 ديسمبر 2021،

22:15 مصر، 23:15 السعودية أولد ترافورد beIN Sports HD 1 Premium

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد مايكل كاريك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد على التشكيل التالي:

🗣 كاريك يتحدث عن تشكيل #يونايتد: "أعتقد أن هذه القرارات تتغير كثيرًا".



"لقد لعبنا بشكل جيد حقًا، وسارت المباراة بشكل جيد إلى حد، ولم تكن درامية على الإطلاق." 🤝 pic.twitter.com/B8XdK8hBd4 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 1, 2021

التشكيل | 3-4-2-1

دافيد دي خيا

هاري ماجواير -فيكتور ليندلوف - إيريك بايي

أليكس تيليس - فريد - سكوت ماكتومياني - آرون بيساكا

برونو فيرنانديش - جيدون سانشو

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

آرون رامسديل

تاكيهيرو تومياسو - بن وايت - جابرييل - نونو تافاريس

توماس بارتي - ألبيرت لوكونجا

جابرييل مارتينيلي - مارتين أوديجارد - سميث رو

بيير إيمريك أوباميانج