يستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

قرعة ثمن النهائي أوقعت مانشستر يونايتد في مواجهة أتلتيكو مدريد ليعود كريستيانو رونالدو لخوض إلى العاصمة الإسبانية.

وتصدر الشياطين الحمر ترتيب فرق المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، فيما تأهل أتلتيكو مدريد في المركز الثاني عن المجموعة الثانية.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد هو يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد على beIN Sports Premium 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد الأربعاء 23 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium واندا ميتروبوليتانو



التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يدخل مانشستر يونايتد مباراة أتلتيكو مدريد تحت قيادة الألماني رالف رانجنيك المدرب المؤقت الجديد، الذي يقود "الشياطين الحمر" حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يخوض رانجنيك المباراة مع الفريق في دوري الأبطال بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فاران - آرون بيساكا

برونو فيرنانديش - سكوت ماكتوميناي - بول بوجبا

جادون سانشو - كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد

ماذا فعل #يونايتد في آخر زيارة لإسبانيا ضد أتليتكو؟ 🤔



هيا لنتذكر سويًا 👇#دوري_أبطال_أوروبا — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 21, 2022

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

التشكيل | 3-5-2

يان أوبلاك

ماريو هيرموسو - خوسيه ماريا خيمينيز - ستيفان سافيتش

فرساليكو - ماركوس يورنتي - دي باول - كوكي - رينيلدو ماندافا

لويس سواريز - أنخيل كوريا