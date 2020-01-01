موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد واتفورد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد واتفورد في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا للغاية وهو فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع الفريقين معًا وذلك يوم الأحد المقبل 23 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 29 جمادي الآخر 1441 هجريًا، وذلك في إطار مباريات الجولة27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل الشياطين الحمر المركز السابع برصيد 38 نقطة ، ويسعى الفريق بقيادة سولشار في مواصلة الضغط على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز خلال الإسبوع الماضي على نادي تشيلسي، في لقاء لن يكون سهل أبدًا على واتفورد الذي يبحث عن النجاة من الهبوط.

يتواجد فريق واتفورد في المركز قبل الأخير في ظل نزيف النقاط الذي يتعرض له بشكل مستمر ففارق النقاط بسيط للغاية من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي حيثُ وصل إلى نقطة واحدة بين معظم الفرق المتنافسة على الهبوط.

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الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد واتفورد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - واتفورد الأولد ترافورد الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادي الآخر1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

ويتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على طريقته المعتاد 3/4/3 حيث دي خيا يحمي العرين الأحمر وماجواير وإيريك بيلي بالإضافة لوك شوف كقلوب دفاع مع منتصف ملعب يقوده ماتيتش وفي الأمام الثلاثي فيرنانديز ومارسيال ودانيل جيمس.

التشكيل | 3-4-3

دافيد دي خيا

لوك شو - هاري ماجواير - إيريك بيلي

ويليامز - نيمانيا ماتيتش - فريد- وان بيساكا

دانيل جيمس - ماتيو فيرنانديز - مارسيال

الغيابات والتشكيل المتوقع لواتفورد

سيبدأ بن فوستر في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ماسينا وكاثكارت وكاباسيلي وكيكو، وسيلعب دوكوريه وكابو في وسط الميدان، ومعهمها ديولوفيو وبيريرا وسار، وسيكون المهاجم الوحيد هو ديني.

التشكيل | 4-2-3-1