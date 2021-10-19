موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق أتالانتا الإيطالي على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

مانشستر يونايتد وأتالانتا يلعبان ضمن المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، التي تضم إلى جانبهما يانج بويز السويسري وفياريال الإسباني.

ويتصدر أتالانتا ترتيب فرق المجموعة برصيد أربع نقاط، ويأتي يونايتد في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد يانج بويز، فيما يتذيل فياريال ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

مانشستر يونايتد افتتح دور المجموعات من دوري أبطال اوروبا بخسارة مفاجئة أمام يانج بويز بنتيجة 2-1، ثم حقق فوزًا دارميًا على فياريال بالنتيجة ذاتها على ملعب "أولد ترافورد".

أما أتالانتا، فقد تعادل في الجولة الأولى أمام فياريال بنتيجة 2-2، واكتفى بهدف في شباك يانج بويز في الجولة الثانية، منحه النقاط الثلاث وصدارة المجموعة.

جدول مباريات وترتيب مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا هو يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، وتقام على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا على beIN Sports Premium 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - أتالانتا الأربعاء 20 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 1 أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يغيب عن مانشستر يونايتد رافاييل فاران وأنتوني مارسيال وأماد ديالو للإصابة، بالإضافة إلى وجود شكوك حول مشاركة فريد وإدينسون كافاني.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا

بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - ميسون جرينوود

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لأتالانتا

يعاني أتالانتا من لعنة إصابات ضربت معظم لاعبيه الأساسيين، ويغيب عن صفوفه هانس هاتيبور، وماتيو بيسينا، وروبن جوسينس، ورافاييل تولوي.

التشكيل | 3-4-2-1

خوان موسو

ماتيو لوفاتو - مريح ديميرال - خوسيه لويس بالومينو

دافيدي زاباكوستا - مارتن دي رون - ريمو فرويلر - خواكيم ميلي

روسلان مالينكوفيسكي - جوسيب إيلشيتش

دوفان زاباتا