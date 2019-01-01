موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ليستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد أولد ترافورد أبوابة لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستنطلق يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً.

واصل الشياطين الحُمر سلسلة اللا فوز للمرة الثالثة على التوالي في البريمرليج بالتعادل مع ساوثامبتون بهدف لمثله، وذلك في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، واستهل زملاء بول بوجبا مشوارهم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام بانتصار مميز على حساب تشيلسي برباعية نظيفة، ثم تعادلوا في الجولة الثانية أمام الحصان الأسود للبطولة الموسم الماضي فريق وولفرهامبتون، وفي الأسبوع الثالث خسر مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.

خاض ليستر سيتي حتى الآن أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع الفريق أن يجمع 8 نقاط من فوزين وتعادلين ولم يتلق أي خسارة، وبدأ الفريق مشواره هذا العام بملاقاة فريق وولفرهامبتون وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، ثم حل ضيفًا في الجولة الثانية على تشيلسي وخطف نقطة ثمينة من ملعب ستامفورد بريدج، وفي الجولة الثالثة حقق انتصاره الأول على حساب شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، وانتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف على بورنموث في الجولة الرابعة.

فيديو | مشجع مسن لمانشستر يونايتد يبكي بعد التعادل مع ساوثامبتون

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة

سولشار: لم نكن حاسمين ولعبنا أفضل مما كنا أمام تشيلسي

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ليستر سيتي استاد أولد ترافورد السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يتواصل غياب المدافع إيريك بايلي عن مانشستر يونايتد في اللقاء ضد ليستر سيتي، كذلك ديوجو دالوت، لوك شاو وأنتوني مارسيال، وأخيرًا المدافع تيموثي فوسو منساه.

نظرة أقرب على الثعالب! 👁



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لن يغير أوله جونار سولشار من فسلفته أمام الثعالب، وسيستمر في تعويض لوك شاو بآشلي يونج، ومن المتوقع أن يدفع بخوان ماتا في مركز صانع الألعاب وأن يقود الهجوم راشفورد.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

آشلي يونج - هاري ماجوير - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيسكا

سكوت ماكتومناي - بول بوجبا

أندرياس بيريرا - خوان ماتا - دانييل جيمس

ماركوس راشفورد

الغيابات والتشكيل المتوقع لليستر سيتي

رغم عودة المدافع ويس مورجان من الإصابة لن يشارك في المباراة ضد مانشستر يونايتد، بل سيتم الاعتماد على الثنائي جوني إيفانس وتشاغلار سويونكو، وسيغيب عن الثعالب أيضًا الثنائي ماثيو جيمس ودانييا أماراتي.

التشكيل | 4-1-4-1

