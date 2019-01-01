موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ضد ليدز يونايتد، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب أوبتس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 14 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

حقق مانشستر يونايتد الفوز فى أول مباراة تحضيرية له قبل الموسم الجديدعلى بيرث جلورى الأسترالى بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب أوبتس، استعداداً للموسم الجديد، و وصل الشياطين الحُمر تدريباته استعدادًا لخوض ثاني مباراة تحضيرية قبل الموسم الجديد، أمام ليدز يونايتد، ثم يتجه الريد ديفيلز إلى سنغافورة لخوض أكثر من مباراة ودية خلال الجولة الصيفية ضد العملاق الإيطالي الإنتر وتوتنهام وكريستيانسوند وإيه سي ميلان ضمن نفس البطولة الودية، وأنهى فريق سولشاير موسه الكروي 2018-19 في المركز السادس برصيد 66 نقطة، حيث لم يستطع حجز مقعد في دوري الأبطال لكنه سيشارك مباشرةً في الدوري الأوروبي للموسم المقبل.

يعتبر فريق ليدزيونايتد هو أحد الأندية التي تلعب في دوري الدرجة الأولى ، حيث فاز لأول مرة في تاريخه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتازعام 1969، ثم فاز بها مجدداً عام 1974 ، يدخل الفريق فى المركز الـ 14فى الدوري الدرجة الأولي برصيد 60 نقطة جمعهم من 14انتصار وثمانية عشر تعادل وتلقي الهزيمة فى 14 مباراة.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد استاد أوبتس الأربعاء 17 يوليو 2019،

14 ذو القعدة 1440،

13:00 مصر، 14:00 السعودية MUTV

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

لا يوجد غيابات في صفوف مانشستر يونايتد في هذا اللقاء أمام فريق ليدز يونايتد، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب أولى سولشاير.

سيبدأ المدرب النرويجي بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة، وسيدفع بالثنائي فيل جونز وأكسيل توانزيبي في قلب الدفاع، وسيعتمد على آشلي بانج في المركز الظهير الأيسر، وديوجو دالوت كظهير أيمن، بينما في خط الوسط سيتواجد نيمانيا ماتيتش، أندرياس بيريرا، وسيتولى قيادة خط الهجوم أنتوني مارسيال.





التشكيل | 4-2-3-1

سيرجيو روميرو