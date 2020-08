موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد لاسك في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه لينتس لاسك على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، في مباراة تبدو سهلة لأصحاب الأرض.

الشياطين الحمر انتصروا في مباراة الذهاب التي أقيمت على الأراضي النمساوية في مارس الماضي بخماسية نظيفة، بالتالي يحتاج لاسك إلى معجزة حقيقية للعودة في النتيجة والوصول إلى ربع النهائي.

ومن المقرر أن تُلعب بطولة الدوري الأوروبي من الدور التالي بنظام مباراة واحدة إقصائية في ألمانيا، وإذا تأكد عبور مانشستر إلى ربع النهائي فإنه سيلتقي مع الفائز من باشاك شهير وكوبنهاجن.

بشكل عام يعيش مانشستر يونايتد حالة استثنائية في الآونة الأخيرة، حيث تمكن من حسم المركز الثالث لصالحه في الدوري الإنجليزي وضمان الوجود بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويأمل أولي جونار سولشاير في إنهاء الموسم بلقب ثمين كلقب الدوري الأوروبي.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد لاسك والقنوات الناقلة..

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام لاسك هو يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 15 ذو الحجة 1441 هجريًا.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقام على ملعب أولد ترافورد.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريًا على شبكة قنوات beIN Sports، وقد خُصصت القناة رقم 2 لنقل مباراة مانشستر يونايتد ولاسك.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة المباراة مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

لا يُعاني مانشستر يونايتد من أي إصابات وسيكون الفريق كامل العدد أمام لاسك.

