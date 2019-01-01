موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كولشستر يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كولشستر سيتي في كأس كاراباو، والغيابات والتشكيل المتوقع للشياطين الحمر وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

لم يتمكن مانشستر يونايتد من الاستمرار في تحقيق الانتصارات، واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام إيفرتون، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتيبة المدرب أولي جونار سولشاير آتية من انتصارين كبيرين على حساب مانشستر سيتي وتوتنهام، غير أن إيفرتون وقف حائلًا أمام إكمال الأداء المقنع والممتع للشياطين الحمر.

ملعب الأولد ترافورد سوف يستقبل مباراة مانشستر يونايتد أمام كولشستر يونايتد، في المباراة التي ستقام مساء الأربعاء 18 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس كاراباو.

ولم يصطدم كولشستر والذي ينشط في الدرجة الثانية الإنجليزية، بأي فريق قوي خلال مسيرته في كأس كاراباو، ولكن دائمًًا ما امتلأت بطولات الكؤوس بالمفاجآت المدوية، لذلك فيتوقع ألا تكون المباراة سهلة وخصبة بالنسبة للمانيو، لا سيما وأن الفريق دومًا ما يعاني أمام الصغار.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كولشستر يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كولشستر يونايتد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر يونايتد - إيفرتون الأولد ترافورد الأربعاء 18 ديسمبر 2019،

22 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية ديفيد كوتي beIN SPORTS HD 2

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الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سوف يفقد مانشستر يونايتد نجمه بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش للإصابة، إلى جانب إيريك بيلي وفوسو منساه وديجو دالوت للإصابة أيضًا.

ويتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على طريقته المعتادة (4-3-3) حيث دي خيا يحمي العرين الأحمر وماجواير وليندلوف كقلبي دفاع مع منتصف ملعب يقوده العائد من الإصابة ماكتوميناي وفي الأمام الثلاثي راشفورد ومارسيال ودانيل جيمس.

التشكيل | 4-3-3