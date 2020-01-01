موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد شيفيلد يونايتد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

سيُواجه مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو عام 2020 ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستحمل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين في ظل صراعهما للوصول إلى المركز الرابع المؤهل إلى النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان اليونايتد قد سقط في فخ التعادل أمام مضيفه توتنهام بهدف لكل فريق في مباراة الجولة الماضية، فيما تلقى شيفيلد خسارة قاسية من نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وهي الخسارة التي حرمته من انتزاع المركز الخامس من "الشياطين الحمر".

المزيد من الفرق

ويحتل مان يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة فيما يحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع وفي جعبته 44 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد ، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

روني: محمد صلاح يسير على خطى كريستيانو رونالدو

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق الثالث من ذي القعدة 1441 هجريًا، وذلك على ملعب أولد ترافورد.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم نقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد على القناة الثانية beIN SPORTS HD 2.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - شيفيلد يونايتد أولد ترافورد الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

وسيخوض مانشستر يونايتد المباراة مفتقداً لخدمات لاعبه فيل جونز الذي لايزال لم يتعاف من الإصابة التي يُعاني منها، كذلك سيغيب أكسيل توانزيبي للإصابة أيضًا ومن المحتمل أن يلحق بهما فيكتور ليندلوف.

ويُنتظر أن يبدأ مدرب الفريق سولشاير بتشكيلته المعهودة من حيث دافيد دي خيا في حراسة المرمى وأمامه ماجواير وبايلي الذي قد يشارك في حالة عدم لحاق المدافع السويدي بالمباراة، بينما يقود منتصف الملعب برونو فيرنانديش وفريد وخط هجوم يتزعمه مارسيال وراشفورد.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - إيريك بايلي - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

سكوت ماكتوميناي - فريد

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديس - دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

ما هو التشكيل المتوقع لشيفيلد يونايتد؟

من جهته لا يُعاني شيفيلد من أية غيابات باستثناء جون إيجان بداعي الإيقاف، وستكون كتيبة المدرب كريس وايلدر على أتم الجاهزية لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد واقتناص المركز الخامس بعد الفشل في ذلك في مباراة نيوكاسل الماضية.