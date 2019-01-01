موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

يستقبل ملعب تورف مور مواجهة قوية مساء السبت 28 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 1 جمادي الأول 1441 هجريًا، عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على بيرنلي في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مباراة بيرنلي اختبارًا صعبًا لأولي جونار سولشاير مدرب المانيو، والذي دائمًا ما يجد صعوبة في الفوز على الفرق الأقل في المستوى، لا سيما وإن كانت المباراة خارج ملعب الأولد ترافورد.

اليونايتد لا يبتعد كثيرًا عن المربع الذهبي، هدفه الأول في هذا الموسم، ولكن أي هزيمة قد تُطيح بالآمال وتصعب المهمة كثيرًا، بالتالي فمباراة بيرنلي لن تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للشياطين الحمر.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بيرنلي - مانشستر يونايتد تورف مور السبت 28 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأول 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سوف يفقد مانشستر يونايتد إيريك بيلي وفوسو منساه وديجو دالوت للإصابة.

ويتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على طريقته المعتادة (4-3-3) حيث دي خيا يحمي العرين الأحمر وماجواير وليندلوف كقلبي دفاع مع منتصف ملعب يقوده العائد من الإصابة بول بوجبا وفي الأمام الثلاثي راشفورد ومارسيال ودانيل جيمس.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - وان بيساكا

بول بوجبا - سكوت ماكتوميناي - فريد

دانيل جيمس - ماركوس راشفورد - مارسيال

الغيابات والتشكيل المتوقع لبيرنلي

لن يغيب عن بيرنلي أي لاعب وستكون جميع الخيارات متاحة أمام مانشستر يونايتد.

سيبدأ المدرب شين ديتش بتشكيلته المعتادة التي يعتمد فيها على طريقة دفاعية للغاية، فيحرس مرماه نيك بوب وخط دفاع يتزعمه تاركوفيسكي ومنتصف ملعب دفاعي كورك وخط هجوم بقيادة الثنائي وود وبارنس.

التشكيل | 4-4-2