موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي مانشستر يونايتد على ملعبه ستاد أولد ترافورد نادي برايتون، وذلك في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.

تأجلت مباراة اليونايتد في الجولة 17 بسبب فيروس كورونا، لكنه فاز في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي على نوريتش سيتي بهدفٍ دون رد، ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

لم يحقق نادي برايتون أي انتصار في الدوري منذ سبتمبر الماضي، وقد تعادل في آخر 3 مبارياتٍ له، ويقع في المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

والآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون هو يوم السبت 18 ديسمبر 2021 على ستاد أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على قنوات بي إن سبورتس، والقناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون هي beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك متابعة المباراة أيضًا من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - برايتون السبت 18 ديسمبر 2021،

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUUM 1 أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يغيب عن مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال وبول بوجبا ورافائيل فارن، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب رانجنيك على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - ديوجو دالوت

فريد - سكوت ماكتوميناي

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - جادون سانشو

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لبرايتون

من المتوقع أن يعتمد المدرب جراهام بوتر على التشكيل التالي..

What a venue. 😍 pic.twitter.com/48pX3lrxSj — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 15, 2021

التشكيل | 3-5-2

روبيرت سانشيز

دان بيرن - شين دافي - جويل فيلتمان

مارك كوكوريلا - باسكال جروس - يفيس بيسوما - إينوك مويبو - طارق لامبتي

نيل موباي - لياندرو تروسارد