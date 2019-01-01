موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة، مع غيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستعد ملعب الأولد ترافورد ليفتح أبوابه مساء الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 18 ربيع الآخر 1441 هجريًا، لاستضافة قمة من قمم الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي مانشستر يونايتد بضيفه إيفرتون.

كتيبة أولي جونار سولشاير تعيش حالة من الانتعاش بعد تحقيق انتصارين على فريقين من كبار القوم في البريميرليج، وهما توتنهام ومانشستر سيتي على التتابع، مما يجعلهم يدخلون مباراة إيفرتون بمعنويات كبيرة ومرتفعة للغاية.

في الوقت نفسه فإن إيفرتون أقال مدربه ماركو سيلفا، والمدرب المؤقت فيرجسون استطاع انتشال الفريق في أول مباراة له من دوامة الهزائم وانتصر بثلاثية على تشيلسي في مفاجأة مدوية على ملعب جوديسون بارك.

كل هذه العوامل تجعل المباراة حُبلى بالإثارة والمتعة حقًا، وطالما كانت المباراة ذات قيمة عالية للفريقين، كما أنها تحمل طابع ثأري لسولشاير الذي هُزم العام الماضي من التوفيز برباعية مع الرافة، مما يجعل ضرورة التعويض ملحة له.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر يونايتد - إيفرتون الأولد ترافورد الأحد 15 ديسمبر 2019،

18 ربيع الآخر 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية مايك أوليفر beIN SPORTS HD 2

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الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سوف يفقد مانشستر يونايتد نجمه بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش للإصابة، إلى جانب إيريك بيلي وبول بوجبا وفوسو منساه وديجو دالوت للإصابة أيضًا.

ويتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على طريقته المعتادة (4-3-3) حيث دي خيا يحمي العرين الأحمر وماجواير وليندلوف كقلبي دفاع مع منتصف ملعب يقوده العائد من الإصابة ماكتوميناي وفي الأمام الثلاثي راشفورد ومارسيال ودانيل جيمس.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - وان بيساكا

أندرياس بيريرا - سكوت ماكتوميناي - فريد

دانيل جيمس - ماركوس راشفورد - مارسيال

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيفرتون

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يُعاني إيفرتون من إصابة نجمه أندري جوميش الشهيرة والتي ستبعده لمدة طويلة، إلى جانب فابيان ديلف وكوليمان، عدا ذلك فستكون جميع الخيارات متاحة لمباراة مانشستر يونايتد.

لن يغير فيرجسون في تشكيلته كثيرًا، وسيدفع في حراسة المرمى ببيكفورد مع رباعي دفاعي يقوده سيديبيه مع منتصف ميدان يقوده لاعب مانشستر يونايتد السابق شنايدرلين وفي الأمام أيوبي.