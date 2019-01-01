موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوكوهاما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد يوكوهاما الودية، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد يوكوهاما أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشسترسيتي ويوكوهاما يوم السبت 27 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 24 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات السيتيزنس للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

حقق الأزرق السماوي فوز كبير عل حساب فريق كيتشي بسداسية مقابل هدف، في مباراة جمعت بينهم يوم الأربعاء على هونج كونج، أما عن الموسم المنصرم فيعتُر هو واحد من أفضل الموسم للفريق بعدما حقق ثلاث بطولات محلية، الدوري الإنجليزي بعد أن جمعوا 97 نقطة طوال مشوارهم، وتحقيق كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد انتصار في المباراة النهائية على حساب تشيلسي، ثم أضاف مانشستر سيتي لخزائنه بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتحقيق الفوز على حساب فريق واتفورد في النهائي.

يعد فريق يوكوهاما هو أحد الفرق التي تنافس في دوري الدرجة الأولى الياباني، ويأتي الفريق في وصافة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن فريق إف سي طوكيو المتصدر حاليًا الجدول، فمنذ انطلاة الموسم الحالي خاض الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 مباراةـ وتعادل في ثلاث، وخسر خمس مواجهات.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوكوهاما والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يوكوهاما - مانشستر سيتي استاد يوكوهاما السبت 27 يوليو 2019،

24 ذو القعدة 1440،

12:30 مصر، 13:30 السعودية MCTV

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

لن يغيب عن مانشستر سيتي فى هذا اللقاء الودي أمام فريق يوكاهاما أي لاعب بسبب الإصابة، وسيكزن الفريق كامل العدد وجميع العناصر متاحة أمام المدرب بيب جوارديولا.

A good night's work in Hong Kong.



Which was your favourite goal? ⚽️



🔵 #mancity pic.twitter.com/tpucuiq8cc — (@ManCity) July 24, 2019

سيبدأ المدرب الإسباني بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة، وسيدفع بالثنائي جون ستونز وإيميرك لابورتي في قلب الدفاع، وفي الخط الهجومي للسيتيزنس الثلاثي لوكاس ناميتشا، ليروي ساني، رحيم ستيرلينج.

التشكيل | 4-3-3

كلاوديو برافو

أوليكساندر زينتشينكو - إيميرك لابورتي - جون ستونز - دانيلو

أدريان برنابي - رودريجو هيرنانديز - كيفن دي بروينه

ليروي ساني - لوكاس ناميتشا - رحيم ستيرلينج

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوكوهاما

لن يفتقد فريق يوكوهاما الياباني أي لاعب بسبب الإصابة قبل مواجهة مانشسرت سيتي الودية، وسيكون على المدرب أنغيلوس بوستيكوجلو اختيار التشكيل الأمثل لهذا اللقاء.

سيبدأ المدرب الأسترالي هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيدفع بالثاني شينوسكي هاتاناكا، تياجو مارتينز في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الفريق إيدجر جونيو، ومن خلفه الثلاثي، كيتا إندو، ماركوس جونيور، تروهيتو ناكاجاوا.



التشكيل | 4-2-3-1