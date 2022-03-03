موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر قمة من العيار الثقيل في الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك حين يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على جاره مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، بعد أن حصد 66 نقطة، ويبتعد بفارق ست نقاط عن ليفربول، لكن فريق المدرب يورجن كلوب يملك في رصيده مباراة أقل.

أما مانشستر يونايتد، فيدخل اللقاء وهدفه أن يعكر صفو موسم غريمه التقليدي، وأن يحصد الثلاث نقاط والتي تهمه أيضًا من أجل مواصلة صراع التواجد في المربع الذهبي، وبالتالي التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويملك مانشستر يونايتد 47 نقطة يحتل بها المركز الرابع، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة عن وست هام الخامس، وثلاث نقاط عن تشيلسي الثالث.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد هو الأحد الموافق 6 مارس 2022، على ملعب "الاتحاد".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة beIN Sports 1 HD Premium.

لكن يمكنك متابعة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد الأحد 6 مارس 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium الاتحاد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

هدف رونالدو في برايتون مرشح لجائزة أفضل هدف في شهر فبراير في الدوري الإنجليزي الممتاز! 👏🔴#يونايتد | @Cristiano pic.twitter.com/ngjg25tJ3L — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 3, 2022

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - رافاييل فاران - ديوجو دالو

سكوت ماكتوميناي - بول بوجبا - برونو فيرنانديش

إيلانجا - كريستيانو رونالدو - سانشو

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جون ستونز - روبن دياش - لابورت - جواو كانسيلو

كيفين دي بروينه - رودري - إلكاي جوندوان

رياض محرز - برناردو سيلفا - فيل فودين