موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يتجدد اللقاء من جديد ومتعة في انتظار عشاق الساحرة المستديرة، في مباراة قوية تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب ويمبلي، ضمن مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

سبق وأن التقى الفريقان في الأسبوع الماضي، بقمة الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولكن في تلك المباراة لا بد من وجود فائز.

مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، يريد مواصلة النجاحات بعد الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واستمرار التنافس على البطولات، وسيسعى لعبور كتيبة الريدز إلى النهائي لمحاولة تحقيق الثلاثية هذا الموسم.

على الجانب الآخر، حال ليفربول ومدربه يورجن كلوب لا يختلف كثيرًا عن مانشستر سيتي، فالريدز يريد العودة إلى منصات التتويج، وسيقاتل حتى النفس الأخير سواء في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي أو في كأس الاتحاد.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول هو يوم السبت 16 أبريل 2022 على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعى والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول؟

تبث فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر سيتي - ليفربول السبت 16 أبريل 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium ويمبلي

التشكيل المتوقع لليفربول

We keep pushing as 𝙤𝙣𝙚 🔴💪 pic.twitter.com/AbvdBc3axm — Liverpool FC (@LFC) April 14, 2022

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد

جوردان هيندرسون - فابينيو - تياجو

ساديو ماني - دييجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

ناثان آكي - جون ستونز - إيميريك لابورت - جواو كانسيلو

برناردو سيلفا - رودري - إلكاي جوندوان

جاك جريليش - رحيم ستيرلينج - رياض محرز