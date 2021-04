موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستعد مانشستر سيتي لاستضافة نظيره بوروسيا دورتموند، في قمة تجمع بينهما بملعب الاتحاد لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي في أفضل فتراته على الإطلاق، حيث فاز في آخر 27 مباراة بمختلف المسابقات وتلقى هزيمة يتيمة كانت على يد مانشستر يونايتد، ويأمل الآن بيب جوارديولا في تحقيق هدفه الأسمى بالفوز بلقب دوري الأبطال.

أما دورتموند فهو في موقف صعب محليًا بالابتعاد عن المربع الذهبي والتعثر في آخر مباراتين بالتعادل أمام كولن ثم الهزيمة من آينتراخت فرانكفورت، لكن أوروبيًا دائمًا ما يُظهر النادي الألماني موقفًا مغايرًا للغاية.

ستكون مباراة السيتي فرصة للهداف إرلينج هالاند للرد على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة بعد فشله في التسجيل بآخر مباراتين لدورتموند ومنتخب النرويج والظهور بأداء باهت للغاية.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند هو الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، الموافق 24 شعبان 1442 هجريًا، بملعب الاتحاد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيب جوارديولا على التشكيل الآتي:

