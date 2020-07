موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل، وذلك على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيسعى السيتي لتحقيق الفوز في المباراة من أجل تجاوز آثار الخسارة التي تلقاها خلال منافسات الجولة الماضية أمام ساوثامبتون بهدف نظيف.

وفي المقابل، سيُحاول فريق نيوكاسل الخروج بنتيجة إيجابية، وذلك بعد تعادله في الجولة الماضية أمام وست هام بهدفين لكل فريق.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة الترتيب برصيد 66 نقطة خلف ليفربول المتصدر برصيد 89 نقطة والفائز مؤخرًا بلقب البريميرليج، بينما يحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

والآن نتعرف معًا في التقرير التالي على موعد المباراة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

حلم الأبطال ورحيل ساني.. هل يحصل محرز على الفرصة الكاملة مع جوارديولا؟

ستٌقام مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء 8 يوليو 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441 هجرياً، وذلك على ملعب الاتحاد.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم نقل أحداث مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

وسيفتقد مانشستر سيتي في مواجهته القادمة أمام نيوكاسل لخدمات لاعبه سيرخيو أجويرو، الذي لايزال يُعاني من إصابة الركبة التي تعرض لها سابقاً.

وباستثناء ذلك ستكون كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا على أتم الجاهزية لخوض المباراة وتحقيق الفوز بها.

أما فريق نيوكاسل فسيدخل المباراة وسط عدة غيابات بين صفوفه على غرار كياران كلارك وفلوريان ليجون، شون لونجستاف وغيزاك هايدين وجميعهم للإصابة.

🎥 MATCH CAM



Our pitchside camera takes you closer to the action for #NUFC 's 2-2 draw with at St. James' Park yesterday. pic.twitter.com/PuH8iNqLzk