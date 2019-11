موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

يفتح استاد سانت جيمس بارك أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الثانية عصراً من يوم السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 3 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20.

استطاع السيتيسينز التخلص من أثار الهزيمة من غريمة ليفربول وينطلق بشكل رائع لينتصر على تشيلسي في الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيدهم إلى النقطة 28 محتلاً المركز الثالث، ولكن لا يزال الفارق 9 نقاط كاملة بينهم وبين الريدز المتصدر للدوري حتى الأن، ولذا فعلى أبناء المدير الفني جوارديولا عدم التفريط في أي نقطة قادمة حتى يتقلص الفارق مع المتصدر إذا طمح مانشستر يونايتد للاستمرار في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي 2019-20.

على الجانب الآخر عاد نيوكاسل يونايتد مرة آخرى للإخفاق والهزيمة، فبعد أن قدم أداءً رائعاً في الجولة الحادية عشر أمام وست هام والانتصار الرائع بنتيجة (3-2) خارج الديار، والتي تبعها فوزاً جديداً على بورنموث بهدفين مقابل هدف، عاد الفريق ليقدم أداءً سيئاً في الجولة السابقة أمام أستون فيلا ليتلقى هزيمة بهدفين دون رد، ليقف رصيدهم إلى النقطة 15 محتلين للمركز الرابع عشر، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز السابع عشر.

في هذا التقرير سوف نتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكل المتوقع.

جوارديولا يكشف موقفه من التجديد وإمكانية رحيل أرتيتا لأرسنال

يغيب عن مانشستر سيتي في المباراة القادمة ضد نيوكاسل الكثير من النجوم، والتي من أهمها غياب سيرجيو أجويرو بالإضافة إلى كلٌا من أوليكساندر زينشينكو، إيميرك لابورتي وليروي ساني بداعي الإصابة.

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا اللقاء بالقوة الضاربة وبطريقة (4-2-3-1)، مع الدفع بكل قوته الضاربه لتحقيق النتيجة المطلوبة من الفريق، ومن المتوقع أن يدفع بأجويرو لقيادة الهجوم وخلفه الثلاثي رحيم ستيرلينج، كيفين دي بروينه وبيرناردو سيلفا.

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

بينجامين ميندي - فيرناندينيو - جون ستونز - والكر

إيلكاي جوندوجان - رودريجو كاسكانتي

رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروينه - بيرناردو سيلفا

أجويرو

يغيب عن نيوكاسل كلٌا من مات ريتشي، جمال لاسيليس وأندي كارول بداعي الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

FULL TIME - Scunthorpe United Under-23s 3 Under-23s 3



The young Magpies are held to a draw in their #PLCup Group C clash. #NUFC pic.twitter.com/3FP4RomaYm