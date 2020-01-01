موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد ليستر سيتي في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

أبانوب صفوت

تنتظر مانشستر سيتي مواجهة صعبة للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب نهاية العطلة الشتوية في إنجلترا، تلك التي ستجمعه مع ليستر سيتي الذي ينافسه على المركز الثاني، وذلك يوم السبت 22 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 28 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

يحتل السيتي المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ولكنه بعيد كثيرًا عن المتصدر ليفربول بفارق حوالي 22 نقطة، لذا يعتبر الهدف الأبرز لحامل اللقب في الوقت الراهن هو ضمان التأهل رسميًا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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في المقابل، يسعى ليستر سيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استرداد المركز الثاني، حيث يبتعد الثعالب عن السيتي بفارق نقطتين فقط، وهو ما يمكن تعويضه في المواجهة المباشرة التي ستجمعهما، وسيحاول فيها ليستر الثأر من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في الدور الأول على ملعب الاتحاد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليسترسيتي، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة