موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشسترسيتي القادمة ضد بورنموث في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي2019- 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفى

يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، وذلك يوم السبت القادم 2 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأول 1441 هجرياً.

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استطاع الأزرق السماوي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فى الدوري فقد استطاع الفريق أن ينتصر في الجولة السابقة على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، بعد أن انتصر على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة التاسعة، ليرتفع رصيده إلى النقطة 22 بفارق 3 نقاط فقط عن ليفربول المتصدر ب 28 نقطة، فبعد أن خاض الفريق 10 مباريات حقق الفوز فى تسع وتعادل فى مباراة.

على الجانب الآخر يعيش ساوثامبتون أيام لايحسد عليها حيث يأتي الفريق فى الثامن عشر برصيد 8 نقاط فقط، وكانت اخر مباراة له أمام مانشسترسيتي فى بطولة كأس الاتحاد الانجليزية، وانتهت بخسارته بثلاثة اهداف مقابل هدف، وكان قد تلقي ساوثمبتون هزيمة ثقيلة بنتيجة (9-0) أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون والقنوات الناقلة

جوارديولا منبهر بمستوى شباب مانشستر سيتي أمام ساوثامبتون

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - ساوثامبتون استاد الاتحاد السبت 2 نوفمبر 2019،

5 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يفتقد مانشستر سيتي ليروي ساني، أوليكساندر زينشينكو، رودي وإيميرك لابورتي بداعي الإصابة، وفيرناندينو بسبب الإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا اللقاء بالقوة الضاربة وطريقته المعتادة 4-3-3 مع الدفع ببعض اللاعبين البدلاء للمحافظة على راحة لاعبيه الأساسيين.

التشكيل | 4-3-3